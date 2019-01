Geislingen Schüler backen für die Vesperkirche

Geislingen / Claudia Burst

Zum zehnten Mal bereiten Berufsfachschüler der Emil-von-Behring-Schule Nachtisch für die Gäste der Vesperkirche vor und helfen dort mit.

Ilse Mehlmann ist begeistert: „Ich finde, das ist ein richtiger Luxus, dass einen die Kinder so freundlich bedienen. Ich genieße das.“

Ilse Mehlmann ist Gast in der Vesperkirche und hat soeben die Quark-Vanille-Creme ausgelöffelt, die ihr von einer Schülerin serviert worden war. Andere Gäste loben die Creme ebenfalls. „Sie ist so fruchtig und nicht so süß.“ Wieder andere ziehen Kirsch- oder Zebrakuchen als Nachtisch – oder als Nach-Nachtisch – vor. Auch der wurde von den 16- bis 18-jährigen Schülern der zweijährigen Berufsfachschule für Ernährung und Gastronomie in der Emil-von-Behring-Schule speziell für die Vesperkirchen-Gäste zubereitet.

Schüler lernen soziales Engagement

Für die beiden Lehrerinnen Agathe Erker und Helga Frank ist dieser alljährliche Einsatz ein Projekt, um ihren Schülern soziales Engagement näherzubringen. Rachel, eine der Schülerinnen, zeigt sich darüber richtig begeistert: „Andere, die nicht so viel haben wie wir, wollen auch gutes Essen haben und dort bekommen sie es für wenig Geld.“

Seit der ersten Schulstunde waren die 14 Schüler an diesem Donnerstag mit ihrem Vesperkirchenprojekt beschäftigt. Als Erstes falteten sie Servietten und bastelten Tischdekorationen aus Papier. Im Anschluss teilten sie sich in drei Gruppen ein: die für den Nachtisch, den Kuchen oder für das eigene gemeinsame Mittagessen.

Spaß beim Kochen

„Normalerweise lernen sie erst Theorie und setzen die im Anschluss beim Kochen einer Mahlzeit für die Klasse selber um“, erklärt Helga Frank. Sie freut sich über die Gelegenheit, dass die Jugendlichen ihr gelerntes Wissen in der Praxis und für eine große Anzahl Leute anwenden können. Shevery macht es Spaß, für so viele zu kochen und auch Zahra kocht auch zu Hause oft und gern. Backen jedoch war bisher nicht so ihr Ding. Den Zebrakuchen herzustellen hat ihr aber gefallen: „Das war einfach“, findet sie.

Bis elf Uhr sind die Schüler so weit. Die Hälfte von ihnen macht sich dann auf den Weg in die Pauluskirche, die andere Hälfte geht nächste Woche am Donnerstag. Dort helfen sie den Ehrenamtlichen vor Ort erst beim Decken der Tische, dann beim Essen-Servieren, beim Abtragen und dabei, neu einzudecken.

„Da geht einem das Herz auf“

Am Ende des Mittags, kurz vor der Abschluss-Andacht, zeigen sich alle sehr zufrieden. Zum einen wegen der positiven Rückmeldungen zum Geschmack ihres Nachtischs. Zum anderen wegen ihrer Erfahrungen. „Da geht einem innerlich das Herz auf, wenn die Gäste sich freuen“, sagt Sonja und Sabrina bekennt: „Anfangs ist mir das Ansprechen schwergefallen, aber dann bin ich reingekommen und es hat Spaß gemacht.“ Lea zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Die meisten Leute sind echt total nett und bedanken sich auch.“

Info Die Vesperkirche ist noch bis einschließlich Freitag, den 1. Februar geöffnet, am Sonntag, dem 3. Februar findet um 9.30 Uhr der Abschluss-Gottesdienst statt.

