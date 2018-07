Schulkonzert Schon die Fünfer haben Solisten in ihren Reihen

Geislingen / Christina Werz, Günther Frank

„Summer vibes“ – ­Unter diesem Motto luden die Bläserklassen der Geislinger Daniel-Straub-Realschule zu ihrem traditionellen Konzert in die Aula ihrer Schule ein. Die Klasse 6b eröffnete das Konzert mit dem speziell für Jugendblasorchester komponierten Werk „Atlantis“. Die Aufregung, den Anfang des Konzertes bestreiten zu müssen, war den jungen Musikern kurz anzumerken, mit dem „Carnival of Rio“ und dem swingenden „Cruise Control“ machte die Klasse aber deutlich, dass sie in vielen Stilrichtungen zu Hause ist. Auch die Fußball-WM wurde nicht vergessen und so schwappte beim „Stadionfieber“ die La-ola-Welle – angeleitet von Günther Frank – vom Orchester aufs Publikum über.

Unter der Leitung von Sven Schrade trat die Klasse 7b auf. Mit den Stücken „Chester’s Chase“ heizte sie dem Publikum gehörig ein. Nur wenige Takte erklangen und das Publikum erkannte das nächste Stück „Final Countdown“. Ein „Mixed Bag“ bildete den Abschluss. Dabei bewiesen die Schüler, dass sie unterschiedliche Musikstile von Tango über Rock bis Ballade beherrschen.

Vor der Pause legte die Klasse 8b unter der Leitung von Manuela Neubrand mit „Viva la vida“ von Coldplay los. Einen Tribut an den „King of Pop“ zollte sie mit einem Medley von Michael-Jackson-Songs und verabschiedete sich mit dem Ohrwurm „Time Warp“ aus dem Musical „The Rocky Horror Picture Show“.

Mit Spannung wurde der erste große Auftritt der Klasse 5b erwartet. Immer wieder erstaunlich, was die Schüler nach einem Dreivierteljahr auf ihren Instrumenten zustande bringen. Schon Tradition hat das erste Stück „Bugler’s Dream“, ein Auszug aus der Olympiafanfare von 1984. Erstaunlich präzise und dynamisch erklang das Stück „Heroes and Glory“. Bei „Clari Go Round“ präsentierte die Klasse auch gleich Solisten auf der Klarinette. Es folgte „Anyway You Want It“ von Journey, und der „Zombie Stomp“, besetzt mit vier Schlagzeugern, setzte den Schlusspunkt zu einem gelungenen Premierenauftritt.

Die zweite Premiere des Abends war der Auftritt der Klasse 9b. Zum ersten Mal gibt es seit diesem Schuljahr eine Bläserklasse in der Jahrgangsstufe 9, die ein eingespieltes Team ist. Auf dem Programm standen „Zauberland“, „Enjoy The Moment“ und ein Medley aus dem Musical „Mamma Mia“.

Das Publikum wurde aufgefordert, ein bekanntes deutsches Volkslied zu erkennen, das in einer verfremdeten Version dargeboten wurde. Als Preis gab es zwei Eintrittskarten zum Konzert von „Harmonic Brass“ im Dezember. Mit „Handclap“ verabschiedete sich die 9. Klasse vom Publikum.