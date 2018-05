Bildung Schnupperstudium an Geislinger Hochschule

Geislingen/Nürtingen / SWP

Schüler können sich in den Pfingstferien beim Schnupperstudium über ein Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) informieren. Die Hochschule bietet an beiden Standorten ein dreitägiges Programm an, das Schülern Einblick in den Studienalltag bietet.

Die Schnupper-Studenten können an Vorlesungen und Gesprächsrunden mit Hochschulangehörigen teilnehmen und erhalten einen Einblick in den Hochschulalltag. Antworten auf ihre Fragen bekommen sie nicht nur von Professoren und Studienberatern, sondern auch von Studenten der unterschiedlichen Fachrichtungen.

Die Hochschule informiert am Standort Geislingen über die Studiengänge Automobilwirtschaft, Energie- und Ressourcenmanagement, Gesundheits- und Tourismusmanagement, Immobilienwirtschaft, Nachhaltiges Produktmanagement und Wirtschaftsrecht; in Nürtingen gibt es Informationen über die Studiengänge Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft.

Info Das Schnupperstudium findet von Montag, 28. Mai, bis Mittwoch, 30. Mai statt. Teilnehmen können Schulklassen, Schüler der Oberstufe und Studieninteressierte. Anmeldung bis 24. Mai unter www.hfwu.de/schnupperstudium