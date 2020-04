Auch im Kreis Göppingen breitet sich der Coronavirus immer weiter aus. Deutschlandweit werden sämtliche Veranstaltungen wegen Corona abgesagt. Findet der Schlagerkuchen 2020, der tausende Schlager-Fans ins Anken-Stadion in Kuchen locken soll, statt? „Das hoffen wir“, sagt Tobee, der die Großveranstaltung jährlich ausrichtet, im Gespräch mit der GZ. Der Schlager-Star zeigt sich optimistisch, bis zum Termin am 11.7.20 seien es immerhin noch drei Monate.

Schlagerkuchen 2020: Bislang noch keine Absagen

Die Planungen laufen aktuell normal weiter, berichtet der Entertainer. Er halte den Kontakt mit den anderen Künstlern aufrecht – zum Line-Up 2020 gehören unter anderem Mickie Krause, die Dorfrocker und erstmals auch Jürgen Drews. Absagen gab es bislang noch keine, berichtet Tobee, der mit richtigem Namen Tobias Riether heißt. Auch Tickets werden nach wie vor verkauft: „Die Leute wollen raus und feiern.“ 2400 Karten für die große Schlagerparty sind schon weg.

Doch eine Garantie, dass der Schlagerkuchen 2020 stattfindet, kann Tobee nicht geben: „Keiner kann die Entwicklung absehen“, sagt der 34-Jährige im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie. Er müsse abwarten, welche Vorschriften von Bund und Land für den Sommer 2020 gelten werden.

Tobee zu Künstlern in Corona-Krise: „Null Konzerte, null Einnahmen“

Für Tobee, der vor der Corona-Zeit regelmäßig auch am Ballermann auf Mallorca Auftritte hatte, und seine Künstlerkollegen ist die Herausforderung groß: „Null Konzerte, null Einnahmen“, sagt Riether. Er ist als Zahnarzt „froh um sein zweites Standbein“.

So sehr Tobee, die Gäste und die Schlagerkuchen-Fans auf eine gemeinsame Ballermann-Party in Kuchen hoffen, die Priorität liege woanders, betont der gebürtige Geislinger: „Die Situation ist viel größer – man muss über den Tellerrand hinausschauen.“ An erster Stelle stehe die Gesundheit und deren Schutz.