Unfall Sattelzug rammt Auto bei Merklingen

Merklingen / SWP

Aus Unachtsamkeit ist es am Mittwoch bei Merklingen gegen 13 Uhr zu diesem Unfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW Bus auf der Autobahn in Richtung Stuttgart und verließ diese bei Merklingen. Er wollte die Landstraße überqueren, um zur Raststätte zu gelangen.

Allerdings ist die Ampel in diesem Kreuzungsbereich nicht in Betrieb und der Mann schaute sich nicht ausreichend um, wodurch er den von rechts kommenden Sattelzug übersah. Dieser rammte den VW in die Seite.

Durch den heftigen Aufprall verletzten sich der 38-Jährige, seine Ehefrau und die drei Söhne im Alter von drei, sieben und elf Jahren. Zudem gab es für zwei der Kinder keinen Kindersitz. Die Familie musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

An der Unfallstelle waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 40 000 Euro.