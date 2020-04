In der kommenden Woche starten die Arbeiten an den von Bürgern und Gemeinderäten lange Zeit beklagten Schlaglöchern, Schachtsenkungen und alten Wasserleitungen in der Aicher Straße in Nellingen. Damit folgt der zweite angekündigte Bauabschnitt an den beiden wichtigsten Durchfahrtsstraßen der A...