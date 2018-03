Abriss Saalbau in der Überkinger Straße weicht Stück um Stück

Geislingen / ra

Schon reichlich „angeknabbert“ präsentiert sich der Saalbau in der Überkinger Straße in Geislingen, an dem der Abrissbagger nagt. Wie berichtet, weicht das Gebäude einem Neubau. Dies hat jüngst Hansjörg Hagmayer, Geschäftsführer der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (GSW) – die Eigentümer des Gebäudes ist – der GZ auf Nachfrage bestätigt. Zunächst war überlegt worden, ein Ärztehaus an diesem Standort zu bauen, jetzt wurde jedoch entschieden, dass dort ein Wohnheim entstehen soll. Genaueres zum künftigen Mieter hat die GSW noch nicht gesagt. Der Baubeginn ist für Mai oder Juni angesetzt, der Neubau soll nach GSW-Vorstellung Ende 2019 bezugsfertig sein.