Scheibchenweise nimmt der Lebenstraum von Laura Alena Schmid Gestalt an. Vor acht Jahren kaufte die heute 31-jährige studierte Agrarwissenschaftlerin eine in die Jahre gekommene Hofstelle unweit von Unterböhringen an der Weigoldsbergstraße. Ihr Ziel war es, aus dem altersschwachen Rohrhof einen k...