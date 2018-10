Konzert Rock zum Frühstück

Geislingen / swp

In der Reihe „Klangfrühstück“ lädt die Rätsche in Geislingen am Sonntag zum Frühstücksbüfett mit Leckereien, die zum größten Teil aus kontrolliert biologischem Anbau aus unserer Region bezogen werden. Musikalisch präsentieren sich dieses Mal „Die Drei von der Rockstelle“. Die Band zelebriere „more than Acoustic Rock“, heißt es in der Ankündigung. Eine Frontfrau mit kraftvoller Stimme und zwei Ausnahmegitarristen bieten ein breites Repertoire an selbst interpretiertem Cover-Rock. Ihre Spielfreude sei mitreißend und ihr musikalisches Können verspreche Abwechslung und viel Spontanität.

Simone Briehl und Thorsten Lichtner touren seit Jahren mit zahlreichen Projekten und Bands im In- und Ausland. Außerdem mit dabei: Jürgen (Maui) Maurer, Mitglied des Unplugged-Trios „AcoustasoniXs“ in Vertretung von Sorin Badin. Beginn ist um 10 Uhr.