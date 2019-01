Politik Robert Habeck kommt nach Geislingen

Geislingen / swp

Der Ortsverband Helfensteiner Land von Bündis 90/Die Grünen hat den Bundesvorsitzenden der Partei, Robert Habeck (Foto), zum Neujahrsempfang in die Geislinger Rätsche eingeladen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 6. Februar, um 19.30 Uhr statt. Unter dem Motto „Radikaler ist das neue Realistischer“, werde der Grünen-Chef darlegen, wie man „den Mensch in Würde und Freiheit in den Mittelpunkt der Politik stellen und dabei die drängenden Aufgaben der Zukunft angehen“ könne, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbandes Helfensteiner Land.