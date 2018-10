Prozess Richter: „Sie haben Angst und Schrecken verbreitet“

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Nach drei Verhandlungstagen ging der Prozess gegen die zwei jungen Männer, die im Februar eine Spielhalle in Geislingen und ein Salacher Casino überfallen haben, zu Ende. Die 3. Große Strafkammer des Landgerichts Ulm verurteilte Lorenzo R. (18) und Inan K. (23) wegen schweren Raubs und schweren erpresserischen Raubs zu fünf Jahren Jugendstrafe beziehungsweise fünfeinhalb Jahren Haft. Schon vor Beginn des Verfahren hatten die Angeklagten die Überfälle zugegeben: Maskiert waren sie in die Spielcasinos gestürmt und hatten die Angestellten mit einer Spielzeug- und einer defekten Gaspistole bedroht. Sie erbeuteten bei den Überfällen rund 7000 Euro.

Im Fall von R., der zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war, folgte das Gericht bei der Strafzumessung der Forderung der Staatsanwaltschaft. Für K. hatte diese auf eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren plädiert. Auch wenn R. die „treibende Kraft“ gewesen sei, habe auch K. bei der Planung erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt und auch er habe die Casino-Angestellten bedroht.

Die Verteidiger der Angeklagten räumten ein, dass die Überfälle so abgelaufen seien wie von der Staatsanwaltschaft dargestellt, forderten aber niedrigere Strafen unter vier Jahren. Bei seinem Mandaten liege offensichtlich eine „Reifeverzögerung“ vor, argumentierte der Verteidiger des 23-jährigen K. Er habe sich von seinem, zur Tatzeit 17 Jahre alten, Mitangeklagten dominieren lassen und bei den Taten „auffällig die zweite Geige gespielt“. Der Anwalt von R. wiederum wies auf die vielen „Brüche und wechselnden Bezugspersonen“ im Leben seines Mandanten hin. Zum Tatzeitpunkt habe dieser keine Perspektive für sich gesehen: Auf Bewerbungen habe es nur Absagen gegeben, von seiner Mutter sei er kurz vor den Überfällen aus dem Haus geworfen worden. Außerdem habe er Probleme mit Drogen gehabt.

Der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter betonte in seiner Urteilsbegründung, dass die Angeklagten mit ihrem Auftreten in den Spielcasinos „Angst und Schrecken verbreitet“ hätten. Unter anderem hätten sie die Casino-Mitarbeiterinnen „grob angefasst“ und ihnen die vermeintlich scharfen Waffen direkt an den Kopf gehalten. „Die Angestellten hatten danach ihr Päckchen zu tragen.“ Eine der Betroffenen habe nach wie vor mit den Auswirkungen des Überfalls zu kämpfen.

Die jungen Männer seien bei den Raubüberfällen „professionell“ vorgegangen, so Tresenreiter weiter. Sie hätten danach Kleidung und Schuhe gewechselt sowie versucht, mit Whatsapp-Nachrichten ein falsches Alibi zu konstruieren. Während der Verhandlung habe sich der 18-jährige R. zwar selbstbewusster präsentiert als sein Mitangeklagter und habe wie der Ältere der beiden gewirkt, aber K. sei keineswegs „reiner Mitläufer“ gewesen. So habe K. etwa das Spielcasino in Salach kurz vor dem Überfall bewusst ausgespäht. „Da gehört Chuzpe dazu“, meinte Tresenreiter.