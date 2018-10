Kulturherbst Realistische Zeichnungen, freie Song-Illustrationen

Geislingen / Eva Heer

„Eine Hommage an Bob Dylan“ ist die gestern eröffnete Ausstellung in der Galerie im Alten Bau mit Arbeiten des Ellwanger Künstlers Ulrich Brauchle überschrieben. Die Hommage trägt immer die Bewunderung, die Faszination für einen Menschen, ein Werk in sich. Sie ist die explizit persönliche Würdigung eines Künstlers, der – meist – auch den eigenen Weg mitbestimmt hat. Und so erzählt Ulrich Brauchle im Künstlergespräch mit Ausstellungsleiter Stefan Renner seinen Weg mit und zu Bob Dylan, dem Sänger, Poeten, Songschreiber, Nobelpreisträger, dem er über 100 Radierungen gewidmet hat. 35 davon sind derzeit in einer in die Veranstaltungsreihe „Geislinger Kulturherbst“ eingebetteten Ausstellung zu sehen.

Entstanden sind sie bei der Arbeit zu einem der Künstlerbücher, die der in Scheer arbeitende Künstler Eckhard Fröschlin betreut und in kleinen Originalauflagen herausgibt. Unterhaltsam schildert Brauchle den Weg von der Idee zur Umsetzung.

Erst zehn Jahre nach den ersten Überlegungen sei er darauf gekommen, dass sein Thema Bob Dylan sein müsse. Dass der Sänger in seinen Liedern zu ihm spreche. Dass er es wert sei, künstlerisch aufgearbeitet zu werden.

Noch schwieriger gestaltete sich das Bemühen um Kontakt mit Dylans Management, um Lizenzen und Bildrechte. Bislang ist das 2015 entstandene bibliophile Künstlerbuch „Bob Dylan 15 lyrics“ das einzige von Dylan autorisierte Werk dieser Art. Die im Alten Bau gezeigten druckgrafischen Arbeiten vereinen sowohl realistische Zeichnungen bekannter oder sogar legendärer Fotografien Dylans – teils auf einen geeigneten Ausschnitt fokussiert – als auch ganz freie Assoziationen zu Dylans Texten, Song-Illustrationen. In einer Vitrine werden außerdem eine Radier-Mappe mit Bildszenen aus dem Film „Dylan 1965“ sowie das – vergriffene – Künstlerbuch gezeigt.

Brauchle und Renner, die sich seit dem Studium kennen, griffen das Thema der Schau auch mit Gitarre, Harp und Stimme auf– unter anderem mit dem Dylan-Song „One more cup of coffee“.

Info Die Ausstellung ist noch bis 11. November zu sehen. Öffnungszeiten: Di bis So von 14 bis 17 Uhr