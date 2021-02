Die Geislinger Stadtverwaltung warnt Eltern von kleinen Kindern und Hundebesitzer vor Rattengift auf öffentlichen Wegen im Bereich Neuwiesen in Geislingen. Bürger hatten das Ordnungsamt darauf hingewiesen. Der Gemeindevollzugsdienst (GVD) hat die blauen Kügelchen sofort entfernt, heißt es in einer Pressemitteilung. Nichtsdestotrotz sollten Bürger wachsam sein.

Ausgangssperre in Geislingen

Das Ordnungsamt sucht nach Zeugen. Möglicherweise haben auch andere Personen ähnliche Entdeckungen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet. Sachdienliche Hinweise an das Ordnungsamt Geislingen per E-Mail oder telefonisch an 07331/24-252.