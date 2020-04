Bis auf Weiteres bleiben die städtischen Dienstgebäude noch geschlossen, teilt die Pressestelle der Stadt Geislingen auf Nachfrage der GZ mit. Man warte gerade noch ab, welche Auswirkungen die Lockerungen im Einzelhandel auf die Verbreitung des Coronavirus haben und sondiere mehrmals wöchentlich die Lage. Die Dienststellen seien im Notfall erreichbar; der extra eingerichtete Service funktioniere sehr gut und werde von den Bürgern gut angenommen.

Rathaus in Geislingen geschlossen – Termine möglich

Die ­jeweiligen Telefonnummern stehen auf der Startseite der Homepage der Stadtverwaltung und sind an den Dienstgebäuden ausgehängt. Nach Terminabsprache per Telefon oder E-Mail seien auch Erledigungen im Rathaus möglich.

Die Verwaltung weist außerdem daraufhin, dass die Anmeldungen der Erstklässler für das Schuljahr 2020/2021 dieses Jahr per Post an die Eltern versendet werden. Die Schulleiter bitten um Rücksendung an die jeweiligen Schulen bis zum 30. April. Wer keine Post bekommen sollte, wird gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der jeweiligen Schule zu melden.