Nellingen Rat fasst neuen Kindergarten ins Auge

Nellingen / Ralf Heisele

Der Finanzplan sieht in Nellingen bis 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro vor.

Als ein „ehrgeiziges Planwerk“ bezeichnete Kämmerer Werner Zimmermann den Etatentwurf der Gemeinde Nellingen, den er zusammen mit der Finanzplanung bis ins Jahr 2023 in der Ratssitzung am Montagabend eingebracht hat. Erfreulich sind für den Kämmerer die „stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“.

Diese führen in diesem Jahr zu hohen Steuereinnahmen – in der Summe rund 440 000 Euro mehr als 2017. So steigt etwa der Anteil an der Einkommenssteuer um 221 023 auf 1,23 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer rechnet Zimmermann mit 800 000 Euro, ein Plus von 50 000 Euro gegenüber dem vergangenen Jahr.

Auf der anderen Seite steigen aber auch die Ausgaben: Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage erhöhen sich aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre um 29 971 auf 557 735 Euro und um 38 159 auf 678 982 Euro. Die größten Mehrausgaben sind bei den Personalkosten zu verzeichnen. Diese steigen um knapp 200 000 Euro (18,4 Prozent) auf 1,27 Millionen Euro. Gründe hierfür sind die Tariferhöhungen und – hauptsächlich – die gestiegenen Betreuungskosten im Kindergarten, was auf mehr Personal zurückzuführen ist: zwei neue Erzieherinnen mussten eingestellt werden.

Gemeinde bleibt schuldenfrei

Unterm Strich rechnet der Kämmerer mit einer Zuführungsrate von 470 000 Euro in den Vermögenshaushalt. Das ist jenes Geld, das im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet wird und für Investitionen zur freien Verfügung steht. Insgesamt will die Gemeinde in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 1,38 Millionen Euro tätigen (siehe „Die wichtigsten Investitionen 2018“).

Einen breiten Raum in der eineinhalbstündigen Vorberatung nahm die Finanzplanung mit einem Gesamtvolumen von über 13 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 ein. Dies soll alles ohne Kredite gemeistert werden. Nellingen soll schuldenfrei bleiben. Allerdings komme man laut Zimmermann auch an die „Grenze der Leistungsfähigkeit“. Neue Projekte seien nur zu schultern, wenn man andere Dinge verschiebe oder ganz aus der Finanzplanung streiche.

Größte Einzelinvestition in den kommenden Jahren ist der mögliche Neubau des Kindergartens, der für 2023 terminiert ist. In der Klausurtagung im Herbst hat sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen, anstelle von weiteren Anbauten am alten Kindergarten auch einen Neubau ins Auge zu fassen. Einen Grundsatzbeschluss hierfür gibt es nicht, ebenso steht noch nicht fest, wo ein neuer Kindergarten hinkommen könnte. Gemeinderätin Ulla Hirschle fand die Zeitspanne eines Neubaus als zu lang – angesichts der vielen jungen Familien, die nach Nellingen ziehen. Kämmerer Zimmermann und Bürgermeister Franko Kopp stellten klar, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren bei weitem nicht mehr so viele Bauplätze wie derzeit ausweisen könne. Bei Engpässen in der Betreuung müsse man bis zum Neubau mit Übergangslösungen arbeiten.

Viel Geld verschlingen in den kommenden Jahren die Kostenbeteiligungen am Bahnhalt Merklingen und an der Sanierung der Sammelkläranlage in Halzhausen. Weitere Posten sind der Kauf des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 (im Jahr 2021 geplant), die Sanierung der Sonnenberg­straße (2021 und 2022), die Sanierung der Heizung und die Luft­entfeuchtung im Heimatmuseum (2022), der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Aichen (2020) sowie die neuen Wasserleitungen in der Merklinger und Aicher Straße (2018 und 2019).

Der Etat samt Finanzplanung wird in einer der nächsten Sitzungen beraten und beschlossen.