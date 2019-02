Theater Die rasante und tabulose Version eines Goethe-Klassikers

Geislingen / Eva Heer

Die Württembergische Landesbühne Esslingen zeigt in der Geislinger Rätsche „Faust I reloaded“, eine sehr frei Interpretation von Goethes Tragödie.

Die Württembergische Landesbühne Esslingen war am Donnerstag zu Gast in der Rätsche in Geislingen. Im Gepäck das meistzitierte Werk der deutschen Literatur: Goethes Faust, der Tragödie erster Teil. Allerdings in einer „reloaded version“. Und das „reloaded“ nimmt die Inszenierung unter der Regie von Markus Bartl sehr, sehr ernst.

Doktor Faust steckt in der Midlife-Crisis. Doch statt sich, wie jeder anständige Mann in dieser Situation, einen Porsche zu kaufen, schließt er einen Pakt mit Mephisto, dem Teufel, schwängert Gretchen und stürzt deren gesamte Familie ins Unglück.

