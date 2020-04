Ein eleganter Club-Jazz-Abend war am Samstagabend im Livestream aus der Rätsche in Geislingen zu erleben, vorgetragen von einem eingespielten Dreier-Team, entspannt und nahbar. Martin Rosengarten, Komponist und Pianist, stellte sein „Project“ vor, als Ohrenschmaus mit schönen optischen Effekten, und mit klar verteilten Bühnenrollen: Während Martina Brandl als Sängerin die ausgesuchten Stücke durchaus aktueller Komponisten jeweils vorstellte, als ob sie Standards wären, übernahm Rosengarten die klassisch-jazzige Begleitung am Piano, ging in den Folgeteilen aber an den Keyboards auch in Synthesizerklänge über. So erklangen seine ideenprallen Soli in allen Tonspektren.

„Martin-Rosengarten-Project“ in der Rätsche: Starke Live-Musik

Ganz unauffällig die Stile wechselnd, unterstützt von programmierten Beats, verschob sich die Musik in Dance-, Funk- und Club-Gefilde. Den Bass setzte Branko Arnsek ganz dicht zum jeweils ausgewählten Rhythmus, sehr prägnant und sehr präsent, und prägend für den Eindruck einer ganz starken Live-Musik, während das Bild der Bühnenkamera, graphisch verfremdet, mal still, mal wild im Hintergrund des Geschehens über die Leinwand tanzte.