Es war eine Hommage sowohl an Wolle Kriwanek als auch an die Schwaben im Allgemeinen: das Konzert der Band „Füenf“ am Samstag in der Geislinger Rätschenmühle. Das A-cappella-Männerquintett zauberte mit seinem Programm „Kriwanek – und eigene Welterfolge“ innerhalb des ersten Liedes „I...