Geislingen Radweg an der B 10 wird gebaut – auf Stützen

Geislingen / Jochen Weis

Einstimmig, aber nur mit Bauchgrimmen hat der Geislinger Gemeinderat zugestimmt, den Radweg von Geislingen nach Amstetten im ersten Abschnitt auf Stützen an die B 10 anzubauen.

Vor einem halben Jahr hatte sich das Gremium dafür ausgesprochen, den Weg in diesem Bereich am Böschungsfuß entlanglaufen zu lassen. Diese Variante lässt sich aber, wie sich in der Folge herausgestellt hat, aus wasserschutzrechtlichen Gründen nicht umsetzen. Was nun bei den Stadträten auf Unverständnis stieß. Die aber hatten letztlich keine Alternative, weil die besagte Trasse auf Stützen – Bauherr und Finanzier ist der Bund – die letzte übrig gebliebene beziehungsweise einzig umsetzbare von ursprünglich vier Planungsvarianten ist.

Allerdings drängen Stadtverwaltung und Gemeinderat darauf, die Trasse soweit wie möglich von der B 10 abzusetzen.

