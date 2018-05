Schulzeit Promis erinnern sich an den Sportunterricht

Geislingen / Kathrin Bulling

● Brigitte Aurbach, Vorsitzende des Geislinger Kulturvereins Rätschenmühle

Sportunterricht mochte ich – meistens. Aber nicht alles lag mir: Ballweitwurf war gar nicht meine Stärke, der Ball schlug meistens wenige Meter von mir entfernt gleich wieder am Boden auf. Gerne habe ich Völkerball gespielt, beim Geräte- und Bodenturnen war ich eher durchschnittlich, aber das war o.k.

Gehasst habe ich Volleyball. So kam es, dass ich in einem Schuljahr sehr unterschiedlich anwesend war: Im ersten Halbjahr hatten wir Schwimmen, da war ich so gut wie immer im Unterricht, im zweiten Halbjahr dagegen fast nie. Ich war schon 18 und durfte meine Entschuldigungen selber schreiben. Am Ende des Schuljahres wurde ich aufgefordert, zum Benoten meiner „Leistung“ aufzutauchen, sonst bekäme ich eine Sechs. Immerhin erzielte ich eine Vier.

Ich erinnere mich noch gut an unsere Schwimmlehrerin, die schon deutlich über 60 Jahre alt war: Sie hat alles vorgemacht – zum Beispiel den Salto vom Ein-Meter-Brett – und hatte immer einen Bikini an, den sie sehr gut tragen konnte.

● Frank Dehmer, Ober­bürgermeister der Stadt

Geislingen

Wenn ich so auf meine Schulzeit zurückblicke und an den Sportunterricht denke, dann strahlen die Stunden des Schulsports doch eher als die Highlights heraus. Nicht unbedingt, weil ich in jeder Sportart immer Höchstleistungen erbracht habe, sondern weil es einen großen Unterschied zwischen Sport und vielen anderen Fächern gab: Als jemand, der auch sportlich im Verein aktiv war und allgemein gerne Sport gemacht hat, bin ich immer gerne in diese Schulstunden gegangen – was ich von vielen anderen Fächern nicht behaupten kann.

Angst vor Prüfungen wie in anderen Fächern musste ich hier in der Regel nicht haben. Es gab allerdings auch beim Sport etwas, von dem ich mir gewünscht hätte, man müsste dies nicht machen: Geräteturnen! Diese Sportart hätte man aus meiner Sicht gerne aus dem Lehrplan nehmen dürfen.

● Ilse Messerschmid, Leiterin der Gewerblichen Schule in Geislingen

Oh je, schon wieder Donnerstag! Tag des Sportunterrichts und damit der Tag der Herausforderungen und mancher Niederlagen. Obwohl bewegungsfreudig und als langjährige Ballett-Elevin nicht untrainiert, aber zierlich und mit wenig Kraft in den Oberarmen ausgestattet, brachten mich manche Sportarten doch an den Rand der Verzweiflung. Meine absoluten „Highlights“ waren der Schwimmunterricht und das Geräteturnen. Beim Schwimmen im Butterfly-Stil soff ich nach vier Schwimmzügen beinahe ab, denn um den geforderten Beinschlag einzuhalten, mussten wir die Fußgelenke mit einem Gummiband zusammenbinden.

Ja, die methodisch-didaktische Kreativität und die Ansprüche unserer Sportlehrkraft waren hoch. Umschwünge am Stufenbarren und Salti über den Kasten – ohne mich! Dabei waren die Anleitungen unserer Lehrerin präzise: Die Leistungssportlerinnen einer Sportart turnten vor, die Klasse sollte dem guten Beispiel folgen.

Eine Besserung brachte da erst die freie Kurswahl und damit Auswahl der Sportarten in der Oberstufe, auch wenn die Messlatte – zumindest in der Leichtathletik-Disziplin Hochsprung – weiterhin hoch lag: Die geforderte Eingangshöhe betrug 1,60 Meter. Ich, bei gleicher Körpergröße, sprang da locker drunter durch. Immerhin lachten mich meine (hochgewachsenen) Kurskameraden nicht aus.

Am Ende meiner Schulzeit war ich mir mit meiner besten Freundin und Leidensgefährtin einig: „No sports!“ Der Vorsatz hielt nicht lange an, dazu hatte ich einfach zu viel Freude an der Bewegung. Heute bin ich begeisterte Sportlerin in meinen Lieblingsdisziplinen – ja: Schwimmen, außerdem Ausdauertraining, Pilates, Yoga – und schätze die positiven Auswirkungen auf Körper und Geist.