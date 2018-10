Konzert Progressiver Sound

Geislingen / swp

Die Band „Welcome Inside the Brain“ ist am morgigen Samstag ab 21 Uhr zu Gast bei der Musikerinitiative MieV. Im Ankündigungstext heißt es: „Kurt Weill – interpretiert vom jungen Tom Waits, trifft auf Black Widow und The Doors“ – Die Assoziationskette diverser Schubladen könnte weiter gesponnen werden, verschmilzt am Ende aber doch in den eigenständigen Stil von „Welcome Inside the Brain“. Psychedelisch-progressive Sounds, sowie die Dynamik der Songs seien zum Markenzeichen der Band geworden.

Seit etwa zwei Jahren touren sie als Geheimtipp durch die Undergroundszene, spielten im Vorprogramm von „Banned From Utopia“ (Frank Zappa) und „Birth Control“. Diese Band betritt abseits ausgetretener Pfade ihren eigenen Weg. In einer Zeit, in der jedem Trend der Ausverkauf droht, richte sich „Welcome Inside the Brain“ nicht an jene die in Nostalgie schwelgen, sondern an alle, die vom überproduzierten Einheitsbrei genug haben, ist in der Ankündigung zu lesen.