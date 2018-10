Wirtschaft Porsche-Chef kommt zu IfA-Branchengipfel

Geislingen/Nürtingen / SWP

Konzern- und Vertriebsmanager, Autohändler, Mobilitätsspezialisten und Querdenker: Die Experten der Branche treffen sich diesen Mittwoch und Donnerstag in Nürtingen zum IfA-Branchengipfel des Geislinger Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU). Er zählt zu den größten automobilwirtschaftlichen Kongressen in Deutschland; erwartet werden an beiden Tagen bis zu 600 Teilnehmer.

Im Mittelpunkt stehe dieses Jahr das in seinen Grundfesten bedrohte Geschäftsmodell im Automobilvertrieb und -handel. Dies zeigten, so heißt es in einer Pressemitteilung der HfWU, die teils hitzig geführten Diskussionen um die Straffung der Händlernetze, die Beteiligung der Handelsstufe an der Vermarktung digitaler Dienste, die Ausgestaltung der künftigen Vergütungsrichtlinien und die Dieselproblematik.

Zur Klärung der grundsätzlichen Herausforderungen für die Automobilwirtschaft erwartet das IfA-Team unter anderem Dr. Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, und Bernhard Maier, Škoda-Vorstandschef. VDA-Präsident Bernhard Mattes und Michael Ziegler, Präsident des Landesverbandes Baden-Württemberg, stecken danach die Perspektiven und Interessenlagen auf Industrie- und Handelsseite gegeneinander ab. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ifa-info.de

Preise für attraktive Arbeitgeber

Bei der Karrieremesse „automotive Top-Career“ in Stuttgart hat das Institut für Automobilwirtschaft zusammen mit der Branchenzeitung Automobilwoche Awards für die attraktivsten Arbeitgeber der Branche verliehen. Rund 1000 Studierende branchenbezogener Studiengänge sowie Professionals hatten dafür laut Pressemitteilung an einer Umfrage teilgenommen. Betriebsklima und Arbeitsplatzsicherheit sind für sie demnach wichtiger als das Gehaltsniveau oder die Unternehmensgröße. Autozulieferer Bosch erzielte Branchenbestnoten und ist damit attraktiver als die Automobilhersteller. Mercedes-Benz siegte in der Kategorie „attraktivster Automobilhersteller“. Die Stuttgarter Hahn-Gruppe wurde zur attraktivsten Handelsgruppe gekürt.