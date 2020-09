Als Anwohnerin sei man es gewohnt, dass zur Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bad Überkingen Feuerwehr und Polizei ausrückten, schreibt eine Leserin an die GZ. Zuletzt sei es am Freitag, 11. September, zu einem Großeinsatz mit mehreren Fahrzeugen und Blaulicht in der Geislinger Straße gekommen.

Einsatz bei Altkleidercontainern in Geislinger Straße in Bad Überkingen

An dem Freitagabend gab es zwar einen Einsatz, aber nicht direkt bei der Gemeinschaftsunterkunft, sondern bei den Altkleidercontainern in derselben Straße, wie die Polizei auf Nachfrage der GZ mitteilt. Gegen 21.20 Uhr sei gemeldet worden, ein Kind befinde sich in einem der Container und jemand mache sich an den Containern zu schaffen. Da unklar war, ob das Kind in einer Notlage ist, rückten außer Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst an, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

Als die Beamten in der Geislinger Straße ankamen, sei eine Person geflüchtet; ein Kind sei nicht gesehen worden. Am Container sei nach bisherigen Kenntnissen kein Schaden entstanden.

Einsätze bei Gemeinschaftsunterkunft: Laut Polizei „von Häufung keine Rede“

Bei der Unterkunft gab es laut Polizei im vergangenen halben Jahr insgesamt sechs Einsätze. Davon waren demnach drei Fehlalarme der Brandmelder, zweimal waren Bewohner in Streit geraten; einmal – an dem besagten Freitag – soll sich eine Person aus der Unterkunft verdächtig am nahegelegenen Altkleidercontainer verhalten haben. „Von einer Häufung an Einsätzen kann hier nicht die Rede sein“, heißt es von der Polizei.