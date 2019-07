Die Polizei wertet dieser Tage ihre Erfahrungen aus, die sie beim Geislinger Stadtfest gemacht haben. Im Einsatz waren auch Bodycams – die sich laut Polizei bewährt haben. Es gibt aber auch Kritik an der Polizei.

Wenn die Polizei beim Hock eingriff, musste sie sich häufig mit besonders provokanten Betrunkenen auseinandersetzen. Das berichtet ein Polizeisprecher auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Es sei nur eine kleine Minderheit gewesen, doch diese hätte Polizisten bedrängt, beleidigt und manchmal attackiert. Immer wieder mussten Polizisten Menschen zurückschieben, weil sich diese weigerten, Abstand zu halten.

Der Höhepunkt aus Sicht des Polizeisprechers: Mehrere Hockbesucher hatten versucht, eine Festnahme zu verhindern. Sie hatten die Polizisten „massiv mit Faustschlägen angegriffen“ (wir berichteten). Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um sich zu schützen. Der Befreiungsversuch misslang. Der Festgenommene hatte zuvor einen anderen Feiernden verletzt.

Geislingen Hock 2019 Polizei-Bilanz: Problem-Besucher beim Hock in Geislingen Einige wenige Hock-Besucher sorgen für besonders viel Ärger. Unbeteiligte wollen Festnahmen verhindern.

Polizei-Bilanz: Zehn Hockbesucher in Gewahrsam genommen, insgesamt 21 Straftaten in zwei Nächten

Insgesamt hatten Polizisten 21 Straftaten in den beiden Hocknächten verzeichnet, 25 Platzverweise ausgesprochen, und zehn Feiernde musste die Polizei in Gewahrsam nehmen. Gerade letztere Zahl sei auffallend hoch, erklärt der Pressesprecher. Jemand werde in Gewahrsam genommen, wenn er beispielsweise einen Platzverweis nicht befolgt. Die Polizei verhängt diese, um aggressiven Betrunkenen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Tatsächlich reagierten aber einige „mit einer bislang nicht festgestellten Uneinsichtigkeit.“

Was verleitet Menschen dazu aufzubegehren? Warum missachten sie Platzverweise und riskieren Strafen? Dahinter kann Imponiergehabe stehen, mangelnde Einsicht und Respekt, auch gruppendynamische Prozesse oder Alkohol – das alles seien aber nur Mutmaßungen, so der Polizeisprecher. Für ihn ist es auch kein Aufbegehren gegen die Polizei, „sondern gegen den Staat und damit gegen die Gemeinschaft.“

22-jähriger Hockbesucher beschwert sich über Polizeikontrollen

Der 22-jährige Serdar Ü. (Name von der Redaktion geändert) will etwas anderes erlebt haben. Wie er der GZ erzählt, sei ein minderjähriger Freund von einem Polizisten bedroht worden. Die Beamten hätten ihn und seine Clique „umzingelt“. Außerdem habe er den Verdacht, dass Menschen mit Migrationshintergrund generell verstärkt unter Verdacht stünden.

Der Polizeisprecher bestreitet das: Die Polizei habe niemanden bedroht. Sie müsse aber deutliche Ansagen machen und Konsequenzen aufzeigen, wenn sich Feierende ihren Anweisungen widersetzten. Zudem sei die Herkunft eines Kontrollierten bedeutungslos. Entscheidend sei dessen Verhalten. „Dieser Vorwurf ist also unbegründet“, betont der Pressesprecher.

Geislingen Hock 2019 Zu wenig Toiletten für Behinderte auf dem Hock? Eine Rollstuhlfahrerin klagt, es habe beim Hock nicht genug behindertengerechte Klos in der Fuzo gegeben. Für das Sommernachtskino, das heute Abend startet, gibt es bereits eine neue Lösung.

Volker Broo: Bodycams dürfen „nicht durchgängig laufen“

Um Konflikte bereits in der Entstehung aufzulösen, nutzt die Polizei seit kurzem Bodycams. Volker Broo, Sprecher des Landesdatenschutzbeauftragten, sagt, dass die Rechtsgrundlage im Paragraf 21 des Polizeigesetzes zu finden ist. Gefilmt werden dürfe nur, um Gefahren abzuwehren. Außerdem seien die Aufnahmen zur Strafverfolgung zulässig. „Das heißt, die Kameras dürfen nicht durchgängig während der Streife laufen“, so Broo. Wenn die Kameras eingeschaltet werden, ist laut Polizei ein Licht zu sehen. Außerdem werde das Filmen „grundsätzlich laut und deutlich angekündigt.“ Die ersten Erfahrungen sind laut Polizei positiv gewesen. Die meisten Störer hätten sich beruhigt, als sie die Kameras registrierten. Deswegen begrüßten viele Hockbesucher die Bodycams. „Wir gehen davon aus, Daten gewonnen zu haben, die als Beweismittel in die Strafverfahren eingebracht werden können“, sagt die Polizei.

Geislingen Tälesbahnhof Jugendliche kritisieren: Polizei kontrolliert zu streng Jugendliche in Geislingen kritisieren die Kontrollen der Polizei. Polizeichef Jens Rügner erklärt die Vorgehensweise im Jugendhaus Tälesbahnhof.

Hockbesucher: „Lächerlich, was die abziehen“

Serdar Ü. hat dagegen das Gefühl, dass die Kameras sehr viel länger als erlaubt liefen. Das Aufnahmelicht habe schon geleuchtet, bevor die Kontrolle begonnen habe. Kein Beamter habe das angekündigt. „Es ist lächerlich, was die abziehen“, findet er.

Info: Dieser Artikel erschien zunächst im ePaper und der gedruckten GZ am 25. Juli, veröffentlicht im Internet wurde er am 29. Juli.