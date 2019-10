Die erste Bewohnerin ist schon eingezogen“, sagt Anita Seyfang. „Zumindest fast“, ergänzt sie und lacht. Denn die Eröffnung des neuen Pflegeheims in Geislingen ist am 1. November. Im Haus Oskar in der Paulinenstraße/ Ecke Tälesbahnstraße können 60 Bewohner unterkommen....