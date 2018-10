Geislingen Pestalozzischule: Messergebniss nicht gültig

Geislingen / Stefanie Schmidt

In der Pestalozzi­schule muss die Raumluft erneut gemessen werden. Danach soll es ein Konzept für die Sanierung geben.

Die Stadtverwaltung hat einen Gutachter aus Esslingen beauftragt, in der Geislinger Pestalozzischule in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt weitere Raumluftmessungen durchzuführen. Bei einer Messung am 27. Juli waren in einem Klassenzimmer erhöhte PCP- und Lindan-Werte festgestellt worden.

Diese Ergebnisse seien jedoch nicht verwertbar, sagt Stadtbauamtsleiter Karl Vogelmann auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Am Tag der Messung sei es im Gebäude zu heiß gewesen und deshalb seien mehr Schadstoffe als gewöhnlich ausgedünstet. Die Werte stellten demnach keinen repräsentativen Durchschnittswert dar.

Der Gutachter werde nun weitere Messungen durchführen, die Ergebnisse mit dem Gesund­heitsamt besprechen und dann ein ­Sanierungskonzept für die ­Schule vorlegen, sagt der Stadt­bauamtsleiter.

