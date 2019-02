Premiere Pendulum of fortune bei der Rätsche

Geislingen / SWP

Michael Schenker Group, Eric Burdon, Udo Lindenberg, Falco, The Sweet, die legendäre Prog-Rock Band Eloy und der Cream Bassist und Sänger Jack Bruce: Das sind nur einige der Rockgrößen, mit denen Drummer und Rocklegende Bodo Schopf auf Tour und im Studio war. Nun ist er im März zum ersten Mal mit seiner Band Pendulum of Fortune live zu sehen – als Erstes am Freitag, 8. März, 20 Uhr, in der Rätsche. Mit dabei ist auch ein Geislinger.

Zu Pendulum of Fortune gehört neben David Readman (Gesang), Vladimir Shevyakov und Laki Ragazas (Lead-Gitarre), Franky R (Bass; arbeitete schon mit Michael Schenker Group, Ronnie James Dio, Kingdom Come und Vanden Plas) auch der Geislinger Matze Ehrhardt (Gitarre, Keyboard). Letzterer spielte bei Crime, deren CDs „Hard Times“ und „No Cure“ es in Japan bis in die Charts schafften, derzeit ist er Frontmann der AC/DC Tribute Band The Jack.

Schopf lernte 2011 Readman auf einer Tournee kennen. 2014 spielte er dem Engländer neue Kompositionen vor. Readman wollte die Stücke unbedingt einsingen: die Geburtsstunde von Pendulum of Fortune.

Im Oktober 2017 kam als erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit das Album „Searching for the god inside“ heraus, das gute Kritiken in den einschlägigen Rock-Magazinen erhielt. Dann kam Ehrhardt als zweiter Gitarrist an Bord. Ein neues Management wurde gefunden (www.zwippgruppe.com) und ein neues Label (www.el-puerto-records.com). Jetzt präsentiert die Band das neue Album „Return to Eden“.