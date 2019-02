Sanierung PCP-belastete Holz wird ausgebaut

Geislingen / eis

Bislang war eine Frage in Geislingen ungeklärt: Wie geht es weiter mit der Pestalozzi-Schule und der Stadtbad-Turnhalle? In beiden Gebäuden ist Holz verbaut, das mit Pentachlophenol (PCP) belastet ist. PCP, das krebserregend und seit 20 Jahren in Deutschland verboten ist, wurde bei der Imprägnierung von Holz als Fungizid verwendet. In der jüngsten Sitzung des Geislinger Gemeinderats hat Stadtbauamtsleiter Karl Vogelmann nun bekannt gegeben, dass dieses belastete Holz, welches als Decken- und Wandverkleidung verbaut ist, in den Sommerferien entfernt und danach ersetzt wird.

Bei Schule und Halle lag die Belastung der Raumluft mit PCP zwar deutlich unterhalb des Gefahrenwerts von einem Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, bei dem eine Sanierung zwingend ist, aber eben knapp oberhalb des Vorsorge- oder Sanierungszielwerts von 0,1 Mikrogramm. In Absprache mit dem Gesundheitsamt hat die Stadtverwaltung nun beschlossen, die Verkleidungen zu entfernen. Bei der Pestalozzi-Schule wird zudem geprüft, ob bei einer Sanierung beispielsweise auch Leitungen oder die Belüftung erneuert werden müssen. Bei der Halle steht eine Untersuchung des Unterbaus auf Schadstoffe an. Ein Bericht folgt.