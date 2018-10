Konzert Paul mit dem schönen Po

Geislingen / Sabine Graser-Kühnle

Überraschung gelungen: Ihr Vater hat Jule Malischke den Auftritt in der Geislinger Rätsche vermittelt, die Zuhörer sind zahlreich gekommen, um der Newcomerin unter den Singer-Songwritern zu lauschen, und die brachte gleich zu Beginn den Burner, mit dem sie sich ihr Publikum eroberte. In mitreißendem Rhythmus und einer genialen Mischung aus klassisch gezupfter Gitarre, Fingerstyle, jazzig arpeggierten Akkorden und begleitender Popgitarre zaubert sie ein reizvolles und lyrisches Intro zu ihrem Song „Dreamer“. Mit ausdrucksstarker, kraftvoller Stimme singt sie diesen Song.

Zweiter Star dieses wundervollen Konzertabends ist ganz sicher Jule Malischkes Gitarre, die die Songwriterin selbst virtuos beherrscht und kreativ in Szene setzt: ihre Gitarre ist ihr nicht nur musikalischer Begleiter, sondern obendrein zweite Singstimme, indem sie die gesungene Melodie neckisch wiederholt, und sie ist außerdem Percussioninstrument, rhythmisch, pulsierend und melodisch zugleich.

Auch Jules Partner sind virtuos

An Virtuosität stehen Jule Malischke ihre beiden musikalischen Begleiter derweil nicht nach. Gitarrist Stephan Bormann ist gefragter Sideman. Wen wunderts. Wenn er loslegt, ertönen packende Riffs in fingerbrecherischem Tempo oder stimmungsvolle Duette mit Jule Malischke. Dritte Virtuosin im Bunde ist Isabell Kimmel, die mit ihrem lupenreinen, modernen Geigenspiel den atmosphärischen Zauber über die Musik legt. Die zwei Gitarristen dieses Konzertabends haben eine wahre Menagerie ihrer Instrumente dabei, was herrliche Klangfarben in teils träumerischer Musik begründet.

Bei Weitem ist es nicht nur der instrumentale Klangteppich, der die Zuhörer in seinen Bann zieht, es sind die gehaltvollen Texte von Jule Malischke, die von Sehnsucht, Begegnungen, Veränderungen und Beziehungen erzählt, hier in deutscher, dort in englischer Sprache. Meist sind es Lieder ihrer mit Bormann gemeinsam herausgebrachten CD „Whatever may happen“, doch sie stellt dem Rätschepublikum auch schon einige Songs ihrer nächsten CD vor, die kommendes Jahr erscheinen soll.

Spritzig und total witzig

Der Song „Sieger“ etwa, welcher sich Bormanns impressionistische Improvisationen unglaublich harmonisch und spannend zugleich zum Hauptthema dieses Liedes zusammenfügte. Mit Bravorufen quittierte das Publikum den Song „Whatever may happen“, spritzig und total witzig kam das Instrumentalstück „Take the summer“ daher, ein Gitarrenduett, über welches sich sommerliche weite Legatobögen der Geige legten.

Auch Olivia hat ’nen schönen Po

Zwischen den Songs plauderte Jule Malischke locker mit ihren Zuhörern, erzählte ihnen von Paul, ihrer Baritongitarre mit dem „schönen Po“, oder von Olivia, die Gitarre, die ebenfalls einen schönen Po habe, „aber sie ist eben eine Frau“.

Das Publikum liegt ihr zu ­Füßen und wenn die in Heidenheim geborene und in Dresden ­lebende, energiegeladene ­Sängerin und Songwriterin ihre Gäste auf­fordert, mitzuschnipsen, hält sich keiner mehr zurück: „Alles ist ­erlaubt, lasst es raus – aber am besten alle rhythmisch, also zur selben Zeit“, ruft sie und das Trio legt los mit dem packenden und herrlich swingenden „Cool Song“.

Wow, dies dürfte nicht der letzte Auftritt dieser begeisternden deutschen Sängerin und Liedermacherin in der Rätsche gewesen sein.