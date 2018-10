Ehrenamt Paten für eine schöne und saubere Stadt

Geislingen / Peter Zajontz

Sie halten öffentliche Grünanlagen und Pflanzkübel in Schuss, sammeln Müll ein und sorgen dafür, dass immer genug Beutel für Hundekot in den Spendern sind: Geislingens ehrenamtliche Grün- und Müllpaten. Jüngst hatte OB Frank Dehmer sie in den Bauhof eingeladen. 35 der freiwilligen Helfer kamen, um sich kennenzulernen, bei einer kleinen „Hofmesse“ Neues in Augenschein zu nehmen sowie bei Kaffee und Kuchen Erfahrungen auszutauschen und zu fachsimpeln.

Dehmer hoffte denn auch in seinem Grußwort, dass die Paten nützliche Tipps für die verschiedensten Pflegemaßnahmen mit nach Hause nehmen. Er selbst sei Müllpate für den Schlossplatz hinterm Rathaus, erzählte er. Sogar mitten in der Altstadt würden öffentliche Flächen für die Entsorgung von Trinkbechern, Plastiktüten und Essensresten missbraucht, berichtete er. Der OB warb dafür, Nachbarn oder Freunde zu animieren, dabei zu helfen, die Stadt sauberer und schöner zu machen – durch Beet- und Baumpflege oder auch bei der Frühjahrsputzete „Für ein sauberes Geislingen“.

Bürger wollen Grünflächen

Reiko Fürst vom gleichnamigen Göppinger Ingenieurbüro erläuterte anschließend, welche umfangreiche Arbeiten bei der Baumpflege anfallen: von der Gehölzkontrolle, die auch zur Verkehrssicherheit beiträgt, bis hin zur manchmal notwendigen Fällung. Ein von Protesten begleitetes Beispiel dafür war die Beseitigung der uralten, kranken Rotbuche am Kirchplatz, die zur Gefahr geworden war. Neben der Baumpflege haben die Mitarbeiter des Bauhofs noch viele weitere Grünpflege-Aufgaben, erzählte Bauhofleiter Traugott Oßwald: Im ganzen Stadtgebiet schneiden sie in den Himmel schießendes Buschwerk zurück und bepflanzen Tröge und Grünflächen.

Die Grünbereiche würden immer zahlreicher, fügte Oßwald hinzu. Dies sei der Wunsch der Bürger nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den fünf weit auseinanderliegenden Stadtbezirken. Umso willkommener sei die Bereitschaft mancher Bürger, sich bei deren Pflege einzubringen. Von Bauhof und Verwaltung explizit gelobt wurde etwa eine Aktion der Neuapostolischen Kirche: Statt eine Jubiläumsfeier zu organisieren, entschied sich die Gemeinde für eine, der Allgemeinheit dienliche Aktion. Sie übernahm die Patenschaft von rund 25 Ruhebankplätzen im Längental und am Tegelberg samt Bewuchs-Rückschnitt.

40 Kubikmeter Müll in vier Tagen

Kurz stellte Oßwald auch die verschiedenen Bauhofbereiche vor: vom Team für Straßenunterhaltung bis zur Schreiner-Zimmerei-Werkstatt. Allein für die Reinhaltung von Wäldern, Landschaft und Stadtgebiet – einschließlich der zahlreichen, meist vollgestopften Abfallbehälter – werden 4,5 Mitarbeiter vorgehalten. Diese sammeln innerhalb von vier bis fünf Tagen 40 Kubikmeter Müll in Containern. Selbst die drohenden drastischen Geldstrafen hielten manchen Zeitgenossen nicht davon ab, seine alte Küchen- oder Schlafzimmer-Ausstattung in der freien Landschaft zu entsorgen.

Auf dem Außengelände des Bauhofs stellten Firmen Geräte zur Pflege von Bäumen und Anlagen vor. Zwischen 18-Tonner-Lkw und dem orangefarbenen großen Unimog des städtischen Bauhofs hievte ein Hubsteiger mutige Paten 26 Meter in die Höhe. Andere ließen sich von den ausstellenden Gärtnerein mit neuen Ideen zur Beet- und Gartengestaltung inspirieren. Wer eher Interesse am Anlegen einer immer beliebter werdenden Blumenwiese hatte, war am Samen-Stand an der richtigen Adresse.