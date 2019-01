Humor Parodie und politische Satire

Geislingen / swp

Der Kabarettist Reiner Kröhnert kommt am morgigen Samstag in die Rätsche nach Geislingen. Wer die Wahrheit über den Politzirkus erfahren will, komme an Reiner Kröhnert kaum vorbei, heißt es in der Ankündigung zu seinem Programm „Kröhnert XXL – Großes Parodistenkino“: Seine Pointen seien treffsicher auf den Punkt, der Humor scharfzüngig und jenseits aller Hemmungen. Zu Wort kommen zahlreiche Gäste von Merkel bis Trump. Tiefer denn je schlüpft der Meister der Parodie und politischen Satire in die Haut seiner Pappenheimer. Und alle Verdächtigen melden sich unmissverständlich zu Wort. Das Sagen aber hat nur Eine: Angie. Kröhnert habe „sein Personal“ genau studiert und fest im parodistischen Griff. Er agiert mit perfekter Diktion, Mimik und Gestik, kopiert nicht, sondern analysiert, erfindet die bekannten Figuren neu, originalgetreu, nimmt sie erst aufs Korn und dann auseinander. Heraus kommt kritisches, witziges, politisches Kabarett. Beginn ist um 20 Uhr.