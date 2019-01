swp

Großes Paradistenkino XXL: Reiner Kröhnert mit Perücke und Anzug in seiner Paraderolle als „Angie“. Mit viel Liebe zum Detail in Mimik, Gestik und Sprache parodiert der Kabarettist am Samstag in der Geislinger Rätsche die Kanzlerin. Doch auch viele andere Prominente hatte Kröhnert zu Gast: Von Donald Trump bis Winfried Kretschmann, von Klaus Kinski bis Daniela Katzenberger.