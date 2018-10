Geislingen Orgelvesper und Finissage

Geislingen / swp

Mit der Orgelvesper in der evangelischen Stadtkirche in Geislingen endet am kommenden Sonntag die dortige Ausstellung mit Arbeiten des Degginger Künstlers Martin Ramsauer. Auf dem Programm stehen Werke der französischen Romantik. Pfarrer Dietrich Crüsemann liest Texte; Thomas Rapp spielt die Orgel. Komponisten des Abends sind Théodore Dubois und Charles-Marie Widor. Unter dem Motto Revolution sind Texte der Bibel und der Weltliteratur. Zur Aufführung kommen Toccaten für Orgel, die Berühmtheit erlangten, wie etwa die Toccata aus der fünften Sinfonie von Widor.