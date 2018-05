Einsatz Ordnungsamt fängt Ziegen ein

Geislingen an der Steige / Swp

Geislingens Ordnungshüter haben am Mittwoch drei Ziegen am Tegelberg ihrem Besitzer übergeben. Die Tiere hätten zur Gefahr werden können.

Einen Einsatz der besonderen Art hatte das Ordnungsamt im Johannes-Nißle-Weg zu absolvieren, wie dessen Leiter Philipp Theiner berichtet. Nachdem Anlieger dem Ordnungsamt gemeldet hatten, dass dort drei weiße Ziegen umherstreunten, reagierten die Ordnungshüter sofort. Zumal die Tiere drohten, weiter auf die Tegelbergstraße, ins Wohngebiet und auf die Straße zu laufen.

Mit insgesamt drei Mitarbeitern des Ordnungsamtes, darunter auch Theiner, sowie mit der Unterstützung eines weiteren städtischen Vollstreckungsbediensteten, gelang es, die drei Ziegen einzufangen. Diese wurden sicher angebunden, bis ein Vertreter der Besitzerin eintraf. Dieser brachte die Hornträger wohlbehalten auf ein Wiesengrundstück in der Verlängerung der Georg-Preßmar-Straße zurück. Von dort waren die Tiere ausgebrochen. Wie der Vertreter der Besitzerin feststellte, war wohl die Batterie des Elektrozaunes ausgefallen, sodass die Tiere über den Zaun ausgebüxt sind.

Pech hatte eine Anliegerin im Johannes-Nißle-Weg. Deren schön angelegter Vorgarten erschien den Ziegen wohl besonders schmackhaft – die Tiere hatten dessen Pflanzen teilweise abgefressen, bevor die Ordnungshüter sie einfingen.

So lustig oder skurril die Geschichte auch klingen mag – der Ordnungsamtschef weist auch auf einen ernsten Hintergrund hin: Hätten er und seine Kollegen mit Hilfe der Anlieger die Ziegen nicht dingfest gemacht, wären die Paarhufer über kurz oder lang in Richtung Tegelbergstraße weitergezogen, betont Theiner. Die Gefahr an dem eigenwilligen „Ausflug“: „Hier hätten die Tiere dann durchaus auch einen Verkehrsunfall mit einem Auto und entsprechenden Folgeschäden verursachen können.“

Für mögliche Schäden durch die Tiere haftet die Besitzerin, macht Theiner klar. Man werde sie auf die Pflichten als Tierhalter hinweisen sowie darauf, wie es sich verhindern lässt, dass die Ziegen davonlaufen.