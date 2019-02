Umwelt Plastikvermeidung setzt sich nur langsam durch

Raum Geislingen / ija/cb/ber

Dienstleister im Raum Geislingen bemühen sich um nachhaltige Konzepte. Ein Pfand-System für Heiß-Getränke ist gescheitert: Die Kunden ziehen Einwegbecher vor.

Im Mai 2017 führte die Bäckerei Bopp wiederverwendbare Thermo-Becher aus Porzellan als Alternative zu Einwegbechern für ihre Kaffeegetränke ein.

Verkauf ging nur noch schleppend voran

Der größte Teil der 400 Becher wurde in den ersten Wochen und Monaten verkauft, danach ging der Verkauf nur noch schleppend voran, berichtet Geschäftsführerin Susanne Bopp. Jetzt gibt es diese Becher nicht mehr zu kaufen. In Türkheim sind es nur noch zwischen ein und drei Kunden, die ihren Kaffee regelmäßig in den gekauften Porzellanbechern verlangen.

Auf dem Wochenmarkt andere Grundeinstellung

Gudrun Lamparter, die auf dem Bad Ditzenbacher Wochenmarkt einen Stand mit fair gehandelten Waren betreibt, hat dagegen festgestellt, dass sich die Nachhaltigkeit zunehmend in den Köpfen der Kunden verankert. Fast alle hätten Taschen oder Körbe dabei. Gudrun Lamparter gibt keine von ihr gekauften Plastiktüten aus, sie verwendet gebrauchte Beutel, die sie zum Teil auch von Kunden geschenkt bekommen hat.

Hygiene muss gesichert sein

Bei Andy Giacchi gehen täglich Einweg-Menüschalen über die Theke. Der Franchise-Unternehmer, der die Wurst- und Fleischwaren bei der Geislinger Metzgerei Eugen Reichhart bezieht, bietet auch Tagesessen zum Mitnehmen an. Die Behältnisse aus Styropor verschließt Giacchi nach dem Befüllen mit einer Plastikfolie, weil das „praktisch und dicht“ ist, wie er sagt. Aus Hygienegründen darf Giacchi keine mitgebrachten Tupperdosen befüllen. Ein eigenes Pfandsystem würde sich nicht lohnen, meint der Unternehmer.

