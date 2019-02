Wahrzeichen Ödenturm bleibt nachts vorerst dunkel

Geislingen / Stefanie Schmidt

Die Stromleitung zum Ödenturm muss neu verlegt werden. Das Albwerk rechnet mit Kosten um die 100 000 Euro.

Von den drei Geislinger Wahrzeichen am Albtrauf war vergangene Woche nur der Helfenstein beleuchtet: Ostlandkreuz und Ödenturm versanken nachts im Dunkeln. Die Beleuchtung des Ostlandkreuzes hat das Albwerk inzwischen repariert. Was den Ödenturm betrifft, sind die Nachrichten weniger gut. Mindestens bis zum Sommer werde es dauern, bis dessen Scheinwerfer wieder mit Strom versorgt werden können, sagt Christian Drexler vom Albwerk auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG.

Leitung hängt in den Bäumen

Das grundlegende Problem, das immer wieder zum Ausfall der Beleuchtung führe, sei bei beiden Wahrzeichen das gleiche, führt er aus. Die Stromleitungen zu Ödenturm und Schildwacht führen vom Tal aus durch den Wald hoch auf die Alb. Die Kabel sind aber nicht an Masten befestigt, sondern hängen einfach in den Bäumen. Gerade im Winter, wenn Äste durch die Last des Schnees abbrechen oder gar ganze Bäume umstürzen, würden die Leitungen immer wieder heruntergerissen. Das Kabel zum Ostlandkreuz sei nur an einer Stelle beschädigt gewesen, das zum Ödenturm jedoch gleich an fünf. „Bisher konnten wir es immer wieder reparieren“, sagt Drexler. Aber nun müsse endgültig eine neue Lösung her.

Masten oder unterirdische Leitung

Nach aktuellem Stand gebe es zwei Möglichkeiten: Am Berghang Masten aufzustellen, an der die Leitung sicher befestigt wird oder ein Kabel vom Weiler Neubaugebiet unterirdisch bis zum Ödenturm zu verlegen. Beide Varianten würden etwa 100 000 Euro kosten, schätzt Drexler. Die genauen Einzelheiten müsse das Albwerk allerdings noch „ausknobeln“, sagt er. Dann liege die Entscheidung über Durchführung und Finanzierung beim Gemeinderat.