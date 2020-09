Schon im Frühjahr haben Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hausen 25 Gärten in Hausen besucht, deren Besitzer am Blumenschmuckwettbewerb des Vereins mitmachen. Am Donnerstag ging es nun darum, die Gärten im spätsommerlichen Ambiente zu begutachten. Diese Aufgabe übernahmen Monika G...