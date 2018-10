Entscheidung OB Frank Dehmer: Stadtbad-Turnhalle bleibt geöffnet

Geislingen / eis

Die Geislinger Stadtbad-Turnhalle, in der erhöhte Konzentrationen des Fungizids Pentachlorphenol (PCP) in der Raumluft gemessen wurden (wir berichteten), bleibt – in Absprache mit dem Gesundheitsamt – geöffnet und kann wie bisher für den Sportunterricht des Helfenstein-Gymnasiums genutzt werden. Allerdings wird es bis Jahres­ende drei weitere Messungen durch ein Sachverständigenbüro geben, um verlässliche Werte über die durchschnittliche Belastung mit PCP zu bekommen. Das hat Geislingens OB Frank Dehmer auf Nachfrage der GZ erklärt.

Die in der Halle zuletzt gemessenen Werte der krebserregenden Chemikalie PCP – früher Bestandteil von Holzschutzmitteln – lagen im Bereich von 0,12 bis 0,17 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft. Das ist zwar weit weniger als der Gefahren- oder Interventionswert von einem Mikrogramm, bei dem akuter Handlungsbedarf besteht. Dennoch überschreiten sie den Vorsorgewert von 0,1 Mikrogramm, bei dem eine erwiesene Belastung vorliegt. Diese Marke gilt für Räume, in denen sich Menschen mehr als acht Stunden täglich aufhalten. Das Umweltbundesamt nennt als Sanierungsziel Werte unterhalb von besagten 0,1 Mikrogramm. Nur: Aus den vorliegenden Messdaten lässt sich laut Dehmer keine Jahresbelastung ableiten, weil „die Messungen im Sommer vorgenommen wurden, wenn wegen der Hitze mehr PCP als gewöhnlich ausdünstet“.

Dass etwas getan werden muss, steht indes fest: In der Halle verflüchtigt sich das PCP aus dem dort verbauten Holz. Um dies dauerhaft zu verhindern, lässt sich das Holz entweder versiegeln – oder es wird komplett entfernt. „Um uns auf eine vom Sachverständigenbüro empfohlene Lösung festzulegen, benötigen wir aber zuerst die neuen Messergebnisse“, sagt Dehmer. Einen von der Fachschaft Sport des HeGy angedrohten Boykott der Halle, sollte bis zu den Herbstferien kein Sanierungsplan vorliegen, kann das Stadtoberhaupt angesichts „der vorliegenden Werte“ nicht nachvollziehen.

Die Fachschaft kritisiert jedoch auch, dass bereits seit den 1990er Jahren die erhöhte PCP-Belastung bekannt sei und schon damals eine mittelfristige Sanierung angeraten wurde, ohne dass bislang etwas passiert sei. Was laut Dehmer – er ist seit September 2014 im Amt – daran liegt, dass „immer wieder Themen da waren, die kurzfristig gemacht werden mussten. Damit ist die Halle immer weiter nach hinten gerückt“.