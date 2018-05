Verkehr Noch sieben Wochen bis zur Eröffnung des B 10-Abschnitts

Gingen / Günter Hofer

Die geplante Freigabe des neuen Abschnitts der B 10 rund um Gingen in wenigen Wochen sorgt jetzt schon für gute Laune bei Gingens Bürgermeister Marius Hick. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Schnappergemeinde informierte er die Gemeinderäte über den Baufortschritt: „Jeden Tag kann man es deutlicher sehen, dass es mit großen Schritten der B 10-Einweihung am 10. Juli entgegengeht.“ Der Termin an diesem Dienstag sei schon jetzt mit politischen Vertretern abgestimmt. Für Gingen laufe die Einweihungsparty darauf hinaus, dass die Vereine des Ortes an dem Tag die Bewirtung übernehmen werden und dass Vereinsauftritte geplant sind. Der Feinbelag auf der Bundesstraße 10 wurde zwischenzeitlich großteils aufgetragen, und zurzeit wird an der Anbindung zwischen alter Bundesstraße und neuer B 10 mit Hochdruck gearbeitet.