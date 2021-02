Viel zu lachen gab es bislang im Jahr 2021 wahrlich nicht: Wir stecken immer noch mitten in einer Pandemie und der daraus resultierende Lockdown hat so ziemlich alle geselligen Aktivitäten eingefroren. Die Veranstalter der Geislinger Rätsche und die dort in den Livetreams regelmäßig auftretenden...