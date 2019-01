Bildung Neues Semester im Haus der Familie startet

Geislingen / Claudia Burst

Etwas Neues muss es sein. Trendig und ausgefallen. Dann wird der Koch- oder Sportkurs, der Vortrag, der Ausflug oder der Workshop meist intensiv nachgefragt: Diese Erfahrung hat Ingrid Horn vom Haus der Familie (HdF) gemacht und sie reagiert darauf mit entsprechend attraktiven Angeboten.

Jetzt im Januar beginnt das Wintersemester, in dem es wieder zahlreiche neue Programmpunkte zu entdecken gibt. Das Programmheft liegt an öffentlichen Orten wie Supermärkten, Geislinger Geschäften, im Rathaus oder in der GZ-Geschäftsstelle aus. Das Blättern darin lohnt sich. Oder auch der virtuelle Spaziergang auf der Homepage des HdF. Denn zwei Kurse sind derart aktuell, dass sie noch keinen Eingang ins Programmheft gefunden haben.

Zum einen handelt es sich dabei um „Vinyasa-Yoga“, einem dynamischen Yogastil, in dem sich Bewegung und Atmung zu einem fließenden Erlebnis verbinden. Das andere Angebot heißt „HIITup“, wobei es sich um ein Intervalltraining mit hoher Intensität handelt. „Da verbrennen die Kalorien und am Ende des Kurses ist man fit wie ein Turnschuh“, verspricht Ingrid Horn.

Neues gibt es auch im Bereich der Kochkurse: Küchenmeister Peter Manca zum Beispiel präsentiert jamaikanische Küche unter den Titeln „Reggae Food“ oder „Jackfruit und Co.“.

Ums Essen geht es indirekt auch im Kurs von Tanja Preßmar. „Gärtnern in Kisten auf kleinem Raum“, der Titel ist Programm. Dabei pflanzen die Teilnehmer ihr eigenes Gemüse an. „Weil eigene Tomaten einfach besser schmecken“, betont Ingrid Horn.

Sie macht darauf aufmerksam, dass es einen Rückbildungsgymnastikkurs für Mamas mit ihren Babys am Vormittag gibt, der im Programmheft als „Beckenbodengymnastik“ bezeichnet ist und von manchen Müttern daher nicht als Rückbildungskurs wahrgenommen wird.

Wenn aus Babys Zwerge im Alter von etwa 18 Monaten geworden sind, haben sie die Gelegenheit, sich einmal in der Woche in einen „Waldzwerg“ zu verwandeln und in der so benannten Spielgruppe gemeinsam mit einer Begleitperson im Freien zu spielen. Dabei lernen die Kleinkinder nicht nur die Natur kennen, sondern vor allem die unendliche Vielfalt an Spielmöglichkeiten dort. Bei extrem schlechtem Wetter spielen die Waldzwerge im Haus der Familie.

Aktivitäten für ältere Kinder gibt es zuhauf in der Rubrik „Mit und für Kinder“. Technik-Interessierte dürfen mit dem Wasserkraftwerks-Experten Ernst Fragner ein Solarflugzeug-Mobile inklusiv Elektromotor bauen, das dann mit Solarzellen betrieben wird. Naturbegeisterte Kinder haben vielleicht Spaß am Tischpuppen-Spiel „Mia und Max pflanzen Radieschen“, weil sie hinterher selber Radieschen aussäen dürfen. Und für Erwachsene gibt es einen Ausflug, der noch nie im HdF-Angebot war: mit der Oldtimer-Straßenbahn durch Ulm fahren und dabei eine Stadtführung erhalten. Diese ausgefallene Exkursion startet gemeinsam in Geislingen am Bahnhof.

Alle Frauen, die viel (zu viel) zu tun haben, brauchen unter Umständen einmal eine Auszeit. Eine solche findet sich im Programm – und zwar eine zweitägige Klosterauszeit für Frauen im Mai im Kloster Neresheim auf dem Härtsfeld. Anmeldeschluss dafür ist allerdings bereits im März. Nicht nur für Frauen, aber dafür um Frauen geht es bei einer Stadtführung mit Heide Rigl. Auf die ihr eigene amüsante Weise geht sie auf „beeindruckende Frauen in der Geschichte Geislingens“ ein.

Was nicht neu, aber – je nach Familienphase und persönlicher Situation – hilfreich und informativ ist, sind die diversen Erziehungsvorträge oder Vorträge für den Alltag. Ein solcher Vortrag lautet etwa „Die Kunst des Nein-Sagens“.

Info Mehr zum Angebot und den Kursen des Hauses der Familie gibt es online unter www.hdf-geislingen.de