Trip-Tipp Neues Design im „blickfang“

Stuttgart / swp

Die internationale Designmesse „blickfang“ öffnet heute zum 26. Mal in Stuttgart ihre Pforten. 250 Möbel-, Mode- und Schmuckdesigner versammeln sich bis 18. März in der Liederhalle, um ihre Entwürfe zu präsentieren und zu verkaufen. Hier wird fündig, wer nichts Bestimmtes, sondern etwas Besonderes sucht.

Da erstmals in der 26-jährigen Geschichte der „blickfang“ Stuttgart die Ordnung nach den Design-Disziplinen „Möbel & Produkt“ sowie „Mode & Schmuck“ aufgehoben sind, wird man beim Schlendern ins Staunen kommen, prophezeien die Veranstalter: Wer näher tritt, um einen Tisch zu betrachten, wird unmittelbar ein feines und sonst vielleicht übersehenes Schmuckstück am Nebenstand entdecken; und wer auf der Suche nach einem neuen Outfit ist, wird durch den gegenüberliegenden Möbelstand Ideen sammeln, wie sich auch die Wohnung neu stylen lässt. Stilliebhaber und Designenthusiasten finden auf der „blickfang Stuttgart“ jedoch nicht nur Gutgemachtes und Neugedachtes: Jeder der jurygeprüften Designer bringt ganz eigene Geschichten und Entwurfshintergründe mit. Das „Designstudio t“ aus Münster beispielsweise: Till und Theresa legen großen Wert auf die Ausarbeitung von Details, eine durchdachte Reduktion und konsequente Gestaltung. Ihre Produkte verbinden hohe funktionale, visuelle und haptische Ansprüche. Bei der Tischleuchte Orbit wurde ein klassischer Turnring auf ein Wohnaccessoire übertragen. Dieser wurde nicht wie zu erwarten an die Decke gehängt, sondern steht als Leuchte auf dem Tisch. Ein in den Holzring eingefasster Zylinder hält die Birne, die dadurch zentral im Ring positioniert ist. Der Impuls zum Zugreifen ist ein bewusst inszeniertes Moment und soll den Nutzer zum Standortwechsel von Orbit motivieren.

Info Die „blickfang“ ist in der Liederhalle geöffnet: heute von 12 bis 21 Uhr, morgen von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.