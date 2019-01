Engagement Neuer Verein „Türkheim Aktiv“ gewinnt viele Mitglieder

Türkheim / Isabelle Jahn

Die Türkheimer wollen ihre Freizeit abwechslungsreich gestalten. Das zeigt sich an dem großen Interesse am neuen Verein „Türkheim Aktiv“, der sich im Oktober gegründet hat und bereits 71 Mitglieder zählt. Am Freitag, 1. Februar, findet um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus die erste Mitgliederversammlung statt.

Sport im Dorf anbieten

Zwei Gedanken hätten bei der Überlegung, in Türkheim einen neuen Verein zu gründen, dominiert, erzählt Armin Stucke aus dem Vorstand: Zum einen veranstaltete der Sängerbund Türkheim 2018 seinen letzten Fasching, da sich am Ende nur noch wenige Helfer fanden. Am 16. Februar veranstaltet „Türkheim Aktiv“ ab 20 Uhr eine Faschingsparty im Gemeinschaftshaus. Zum anderen fehle in Türkheim ein Sportverein.

Mitglieder sollen Ideen einbringen

Was aus den Plänen hervorging, ist ein Verein, der von sportlichen über kulturelle Aktivitäten bis hin zum Brauchtum einen breiten Bereich abdecken will. Wichtig ist den Vorstandsmitgliedern, dass die Mitglieder Vorschläge einbringen und wenn möglich auch Aktivitäten anbieten.

