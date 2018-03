Geislingen Neue Stromversorgung für Stadtpark

Geislingen / Michael Rahnefeld

Der Stadtpark erhält eine neue, den Vorschriften entsprechende Stromversorgung. Deshalb kommt es zu Erdarbeiten.

Nein, eine U-Bahn wird das nicht, was da gerade im Stadtpark aufgegraben wird, sondern eine neue, den Vorschriften entsprechende Stromversorgung. Auch im Blick auf das anstehende Blechduell, das der SWR aus dem Stadtpark übertragen will, hat sich die Verwaltung entschlossen, eine moderne Stromversorgung zu installieren, die dann künftig für alle Veranstaltungen im Park genutzt werden kann. Wegen der Baumwurzeln werden die Leitungen etwa 80 Zentimeter tief in der Mitte des Weges verlegt, erklärt Tiefbauamtschef Ulrich Weingart. Das Kabel kommt von der Trafostation in der Jahnhalle und mündet in Kabelkästen, von wo aus der Strom weiter verteilt werden kann. Die ganze Sanierung kostet rund 60 000 Euro.