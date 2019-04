Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

In Geislingen bewerben sich 154 Kandidaten auf sechs Listen um 22 Sitze im Gemeinderat.

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai treten in Geislingen insgesamt sechs Parteien und Gruppierungen mit eigenen Kandidatenlisten an: die CDU, die SPD, die Grünen, die Freien Wähler sowie – neu – die Offene Liste Geislingen und die Perspektive Geislingen.

Auf jeder Liste dürfen maximal 22 Kandidaten aufgeführt sein – so viele wie es Sitze im Gemeinderat gibt. Mit Ausnahme der Offenen Liste, die nur 14 Kandidaten ins Rennen schickt, haben alle Parteien und Gruppen ihr Kontingent ausgeschöpft. In der Summe sind es damit also 124 Kandidaten, die sich zur Wahl stellen.

In Geislingen sind am Wahltag knapp 20 400 Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben, genauer gesagt: ihre Stimmen für die Kandidaten der Gemeinderats- und Kreistagswahl. Bei der Wahl zum Europaparlament sind es nur rund 16 600 Wahlberechtigte, bei der Wahl zum Regionalversammlung wiederum knapp 17 000.

