Finanzen Nach Volksbank-Schließung: Türkheim sucht Alternative

Türkheim

Nach der Schließung der Volksbank-Filiale in Türkheim will Ortsvorsteher Heinz Mekle einen Bring-Service veranlassen.

Geld überweisen, Kontoauszüge ausdrucken, etwas aufs Sparbuch einzahlen – Erledigungen wie diese sind für viele Türkheimer jetzt mit großen Umständen verbunden. Die Bankfiliale der Volksbank Laichingen ist seit 15. Februar geschlossen, so wie weitere Geschäftsstellen in Hohenstadt und Suppingen.

„Hurra hat keiner gerufen“, berichtet Türkheims Ortsvorsteher Heinz Mekle im Gespräch mit der GZ von der Stimmung unter den Bürgern. Es habe zwar keine Demonstration mit Plakaten gegeben wie in Hohenstadt, aber die Enttäuschung sei trotzdem groß. Die Schließung treffe insbesondere Ältere, die oft nicht mobil sind.

Kritik an der Volksbank

Wie Mekle auf Anfrage bei der Geschäftsleitung der Volksbank Laichingen erfuhr, sei ein Ersatzservice wie etwa ein Geldautomat nicht vorgesehen, berichtet der Ortsvorsteher. Er ärgert sich darüber, dass es offenbar keine Konzepte für die von den Schließungen betroffenen Orten gebe – obwohl das Aus der Filialen offenbar schon lange Zeit klar war. Aufgrund der geringen Frequenz waren 2016 bereits die Öffnungszeiten reduziert worden.

Bring-Service soll Ersatz bieten

Deshalb schlägt Mekle nun selbst was vor, was aus Sicht der Kunden wünschenswert sei: Ein Geld-Bring-Service, wie ihn zum Beispiel die Volksbank Göppingen anbiete, könne einige Dienstleistungen ersetzen. Bei diesem Service ordere der Kunde telefonisch einen Geldbetrag in Höhe von 100 bis 1000 Euro, der gegen eine Gebühr von 2,50 Euro von einem Sicherheitsdienst ausgeliefert werde. Auch Überweisungen würden angenommen. Derzeit wird laut Mekle bei der Volksbank Laichingen geprüft, ob sie den Bring-Service für Türkheim anbieten könne.

