Kindergarten Der Bedarf an Kita-Plätzen nimmt in Geislingen weiter zu

Der Bedarf an Kita-Plätzen nimmt in Geislingen weiter zu

Geislingen / Jochen Weis

Geislingen steht vor der Aufgabe, auch in den kommenden Jahren neue Kita-Plätze zu schaffen. Ein erster Schritt ist das Provisorium im Stadtpark.

Der Bedarf an Kita-Plätzen steigt in Geislingen ständig. Ursache dafür ist eine steigende Zahl von Geburten. Verschärft wird die Lage zum einen durch Zuzüge von Familien aus Osteuropa sowie durch die Anschlussunterbringung asylsuchender Familien, zum anderen durch eine steigende Zahl an Zurückstellungen. 952 Plätze für Über-Dreijährige hält die Stadt aktuell vor, 149 davon sind erst in den vergangenen vier Jahren entstanden. Und trotz dieser Erweiterung stoßen die Kitas schon jetzt wieder an die Grenzen ihrer Kapazitäten, sind zum Teil überbelegt und/oder müssen Kinder auf Wartelisten setzen. Für das neue Kindergartenjahr rechnet Sperling mit einer Nachfrage von 1010 Kindergarten-Plätzen, Tendenz weiterhin steigend.

Um auf genannte Entwicklungen zu reagieren, hat der Gemeinderat nun der vom Trägerausschuss empfohlenen Kita-Bedarfsplanung für das neue Kindergarten-Jahr zugestimmt. Diese sieht vor, im Stadtpark eine „mobile Raumlösung“ für zwei Gruppen zu installieren – ein Provisorium in Holzbauweise, das die Zeit bis zu einem Kita-Neubau in der Oberen Stadt (und somit dort, wo der Bedarf am größten ist) überbrücken soll. Der Gemeinderat hatte für das Projekt schon im Januar grünes Licht gegeben. Um bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen die Lage bei der Tagespflege zu verbessern, will die Stadtverwaltung bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen zusammen mit dem Tagesmütterverein prüfen, ob in der Oberen Stadt eine weitere Großtagespflegestelle eingerichtet werden kann.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag im E-Paper sowie in der Print-Ausgabe unserer Zeitung.