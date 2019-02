Bücher Mysteriöser Tod einer Biophysikerin

Eybach / swp

Der Eybacher Autor Manfred Bomm wartet mit seinem 19. Häberle-Krimi auf: Blumenrausch. Ein Dreivierteljahr vor der Eröffnung der Bundesgartenschau in Heilbronn trübt ein Mord die Vorbereitungen. Im Alt-Neckar wird die Leiche einer Frau gefunden, die als Biophysikerin an der Gestaltung des Großprojekts beteiligt war. Wissenschaftlich arbeitete sie aber in Ulm, wo sie zur Erforschung des Klimawandels einen Mini-Satelliten entwickelt hat, den der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst zur Raumstation ISS mitnehmen soll. Weil ein dubioser Amerikaner dies verhindern will, macht sich große Verunsicherung breit. Denn der Mord ist am Tag des Raketenstarts geschehen

Noch liegt der neue Häberle-Krimi nicht vor. Aber pünktlich zur Buchvorstellung im Burr’schen Gewölbekeller in Geislingen erscheint er. Manfred Bomm stellt seinen neuen „Häberle“ am Samstag, 16. Februar, im Gewölbe von Blumen-Burr in der Geislinger Bahnhofstraße 72 vor. Die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Info Karten im Vorverkauf gibt es unter: Telefon (07331) 612 67.