Vereine Musiker „verzaubern“ ihr Publikum

Eybach / swp

Der Musikverein Eybach hat bei seinem Frühlingskonzert in der Eybacher Christuskirche das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Schon das Programm der Jugendkapelle stand unter dem Motto „Magie und Zauberkunst“. Den Zauberstab führte erstmals die neue Dirigentin Elke Pölz, und es erklangen „Zauberland“ von Kurt Gäble, mit einem Solo von Ronja Lohrmann und Carlo Neubrand. Zu Gehör kamen die Lieder „Over the rainbow“, der berühmte amerikanische Filmsong von Harald Arlen aus dem Medley von „Der Zauberer von Oz“ und das bekannte „Hedwig´s Theme“ aus dem ersten Harry Potter-Film, komponiert von John Williams.

Bei der Aussprache der norwegischen Zugabe „5E Funk“ von Idar Torskangerpoll gab es noch Unklarheiten, doch klar war, was die beiden Percussionisten Rico Neubrand und der „Neue“, nämlich Nico Fitterling, auf dem Schlagzeug schon draufhaben.

Auch in diesem Jahr hat die Jugendkapelle erfreulicherweise Zuwachs bekommen: Am Alt-Saxofon Alina Kolb, Linda Hager und Ruben Wehle, an der Trompete Ronja Lohrmann und Max Irtenkauf, und der bisherige Alt-Saxofonist Maximilian Baur wechselte auf das Tenor-Saxofon.

Im Moment besteht die Jugendkapelle aus 17 Spielern und zwei unterstützenden „Fachkräften“ aus der aktiven Kapelle, Ulrike Maurer am Tenorhorn und Thomas Kring am Bass und zusätzlich beim Konzert auch Tanja Kring an den Mallets, umgangssprachlich bekannt als „Xylofon“.

Das Publikum zuckte bei den ersten Tönen der aktiven Kapelle des Musikvereins etwas zusammen, als die Ouvertüre der Oper „Il Barbiere de Sevilla“ von Gioachino Rossini begann. Die Musiker an den Klarinetten und Querflöten schafften es, die vielen Läufe zu spielen, ohne ihre Finger zu verknoten. Die Dirigentin der Jugendkapelle Elke Pölz bewies ihr Können bei dem Saxofon-Solostück „Illuminations“ von Jay Bocook und darauf folgten im Anschluss die bekanntesten Walzer von Johann Strauss Sohn in einer Fassung für Blasorchester und „An der schönen blauen Donau“.

Auch „Nessun Dorma“ von Giacomo Puccini entstammt einer Oper: „Turandot“, in der ganz China auf der Suche nach dem Namen der eiskalten Prinzessin ist, und deshalb nicht schlafen darf.

Den krassen Gegensatz hierzu bildete ein Rock-Mix der Band Bon Jovi mit bekannten Songs wie „Livin´on a prayer“, „You give love a bad name“ oder „It´s my life“. So mancher Zuhörer summte sicher insgeheim die Lieder mit. Durchs Programm führten humorvoll Lara Funk und Arno Braunschmid.