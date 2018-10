Vorverkauf Musical sucht junge Sänger

Geislingen / swp

Das Weihnachtsmusical „Mensch“ des Eybacher Künstler und Autors Andreas Störzer wird am 15. und 16. Dezember in der Geislinger Jahnhalle aufgeführt. Der Erlös kommt MPS (Mukopolysaccharidose) erkrankten Kindern zugute. Für den Kinderchor sucht das Projekt noch junge Sänger und Sängerinnen. Geprobt wird am 23. Oktober, 12. November und 29. November von 17 bis 17.45 Uhr in der Grundschule Eybach unter Leitung von Ronja-Marie Chromik.

Info Die Premiere von „Mensch – Das Weihnachtsmusical“ am 15. Dezember ist bereits ausverkauft. Weitere Aufführungen gibt es am 16. Dezember um 11 Uhr und um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf: ☎ (07331) 6 62 96 oder per Mail an: karten@musicalmensch.de